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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Енин заявил, что военно-политическое руководство РФ может войти в список подозреваемых по делу о крушении MH17

Украинская сторона в судебном процессе о крушении MH17 на Донбассе тщательно формирует свои юридические позиции, собирает доказательства, обеспечивает коммуникацию с международными партнерами и рассчитывает на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международного суда ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса по делу MH17
8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса по делу MH17
Фото: ЕРА

В судебном процессе по делу о крушении Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года в список подозреваемых могут войти не только непосредственные исполнители преступления, но и те, кто отдавал соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Насколько мне известно, международная следственная группа, состоящая из следователей и прокуроров из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины продолжает досудебное расследование. Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавал соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", – отметил Енин.

Он напомнил, что это дело является частью иска Украины в Международный суд ООН и осенью российская сторона подаст контрмеморандум.

"То есть процесс продолжается, и это является достаточно ярким свидетельством неотвратимости наказания, справедливости за преступления террористического характера", – считает дипломат.

Говоря о вероятности, что на скамье подсудимых может оказаться высшее военное руководство РФ, Енин отметил, что Украина очень тщательно формирует свои юридические позиции, собирает доказательства, обеспечивает коммуникацию с международными партнерами и рассчитывает на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международного суда ООН.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса, которая продлится до 3 июля.

Теги: Нидерланды, Донбасс, MH17, Международный суд ООН, расследование, Евгений Енин, суд
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