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В Нидерландах возобновился суд по MH17, "власти" Крыма передали в суд дело Джемилева. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 8 июня.

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Суд по делу о крушении рейса MH17 продолжил работу
Суд по делу о крушении рейса MH17 продолжил работу
Фото: ЕРА

Процесс в Нидерландах

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В суд не явился ни один из четырех подозреваемых, одного из них, Олега Пулатова, представляли адвокаты. Количество присутствующих на заседании было ограничено из-за пандемии коронавируса.

Полицию Миннеаполиса распустят

Городской совет Миннеаполиса высказался за расформирование департамента полиции. Цель – совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Происшествие в Сиэтле

В американском Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих на митинге против расизма и произвола полиции, выстрелил в человека, затем вышел из машины с пистолетом в руке. Его задержали полицейские.

Шредер и "Роснефть"

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров компании "Роснефть".

ВОЗ встревожена

Пандемия коронавируса в глобальном масштабе нарастает, а в странах, где наблюдается улучшение, нельзя прекращать противодействие вирусу, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Преследование Джемилева в РФ

"Власти" оккупированного Крыма передали в "суд" дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Его заочно обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Теги: Нидерланды, полиция, Мустафа Джемилев, Герхард Шредер, Роснефть, MH17, Сиэтл, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Миннеаполис
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