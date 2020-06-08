В Нидерландах возобновился суд по MH17, "власти" Крыма передали в суд дело Джемилева. Главное за день

Процесс в Нидерландах

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В суд не явился ни один из четырех подозреваемых, одного из них, Олега Пулатова, представляли адвокаты. Количество присутствующих на заседании было ограничено из-за пандемии коронавируса.

Полицию Миннеаполиса распустят

Городской совет Миннеаполиса высказался за расформирование департамента полиции. Цель – совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Происшествие в Сиэтле

В американском Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих на митинге против расизма и произвола полиции, выстрелил в человека, затем вышел из машины с пистолетом в руке. Его задержали полицейские.

Шредер и "Роснефть"

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров компании "Роснефть".

ВОЗ встревожена

Пандемия коронавируса в глобальном масштабе нарастает, а в странах, где наблюдается улучшение, нельзя прекращать противодействие вирусу, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Преследование Джемилева в РФ

"Власти" оккупированного Крыма передали в "суд" дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Его заочно обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.