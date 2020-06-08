Шредера переизбрали на пост главы совета директоров "Роснефти"

По итогам заседания совета директоров компании "Роснефть" экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер снова избран председателем совета.

Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год Фото: ЕРА

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров компании "Роснефть". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Такое решение было принято по итогам первого заседания совета директоров компании, которое состоялось 5 июня.

"Председателем совета директоров ПАО "НК" Роснефть" избран Герхард Шредер, сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров", – отметили в пресс-службе.

Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель.

В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров "Роснефти", тогда глава компании Игорь Сечин называл его "самым лояльным" к России немецким лидером, пишет РБК. Летом 2018 года Шредера переизбрали главой совета директоров компании. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток – 2").