Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Шредера переизбрали на пост главы совета директоров "Роснефти"

По итогам заседания совета директоров компании "Роснефть" экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер снова избран председателем совета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год
Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год
Фото: ЕРА

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переизбрали на пост председателя совета директоров компании "Роснефть". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Такое решение было принято по итогам первого заседания совета директоров компании, которое состоялось 5 июня.

"Председателем совета директоров ПАО "НК" Роснефть" избран Герхард Шредер, сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров", – отметили в пресс-службе.

Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель. 

В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров "Роснефти", тогда глава компании Игорь Сечин называл его "самым лояльным" к России немецким лидером, пишет РБК. Летом 2018 года Шредера переизбрали главой совета директоров компании. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток – 2").

Теги: Россия, Германия, Герхард Шредер, Роснефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам
Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам
Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?
Комаровский: Я не знаю как быть с тренажерным залом. Если там нет дезинфекторов, чего туда ходить?
"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках
"Фотосессия неестественная!", "Такие грустные глаза". Ани Лорак позировала в халате и на каблуках
Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
Мать Лиама Нисона умерла за день до его дня рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS