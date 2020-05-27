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ПОЛИТИКА

Шредер обозвал посла Украины в Германии "карликом". В МИД Украины назвали заявление экс-канцлера подленьким

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в первом выпуске своего подкаста назвал украинского посла в Берлине Андрея Мельника "каким-то карликом из Украины". Перед этим дипломат раскритиковал призывы экс-канцлера снять санкции с России, введенные из-за ее агрессии в отношении Украины.

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Шредер сотрудничает с российскими компаниями и выступает за снятие санкций с России
Шредер сотрудничает с российскими компаниями и выступает за снятие санкций с России 
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 26 мая в первом выпуске своего аудиоподкаста резко высказался о критиковавшем его после Украины в Берлине Андрее Мельнике, сообщила "Немецкая волна".

Подкаст Шредера опубликован на платформе Spotify (она недоступна в Украине). Записывать аудио политику помогает его бывший пресс-секретарь Бела Анда, чья PR-фирма продюсирует проект.

Темой первого выпуска была эпидемия коронавируса и то, как с ней справляется Германия. В конце подкаста Шредера раскритиковал США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения и призвал к расширению международного сотрудничества.

"Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел – какой-то карлик из Украины – меня критикует?" – сказал Шредер.

Анда отметила, что это был посол. 

"Да-да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии", – отреагировал экс-канцлер. 

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар назвал заявление Шредера "подленьким".

"Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но, как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера – предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!" – написал Боднар в Twitter после выхода подкаста. 

Радиостанция отметила, что поводом для заявления Шредера стало интервью, которое Мельник дал берлинской газете Tagesspiegel в начале мая. Дипломат раскритиковал призывы экс-канцлера снять санкции с России, введенные за ее агрессию в отношении Украины. Именно это, судя по записи, вызвало гнев Шредера, предположила "Немецкая волна".

В интервью Tagesspiegel в мае 76-летний Шредер назвал антироссийские санкции бессмысленными и высказал мнение, что они должны быть отменены. Экс-канцлер ФРГ считает, что санкции не заставят Россию вернуть Крым Украине. По его мнению, ни один российский президент на это не пойдет. В ответ Мельник заявил, что Крым непременно вернется "в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера, и предложил экс-канцлеру пари. По мнению дипломата, Шредер вероятно, получает "незначительное вознаграждение" за "циничные услуги по обелению кровавой войны России". 

Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. Сразу после ухода с должности начал сотрудничать с российскими компаниями. Сейчас является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток – 2") и председателем совета директоров "Роснефти".

Теги: Россия, Германия, Крым, санкции, МИД Украины, Герхард Шредер, Василий Боднар, Андрей Мельник
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