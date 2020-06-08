Мэрия Миннеаполиса заявила о намерении распустить городскую полицию

Представители городского совета Миннеаполиса, где в конце мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, заявили, что план реформирования городского департамента полиции пока не разработан.

Мэрия Миннеаполиса (Миннесота, США) на фоне массовых протестов из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда заявила о намерении расформировать городской департамент полиции. Как пишет The New York Times, об этом на митинге 7 июня объявили девять представителей городского совета.

Представители мэрии заявили, что департамент будет распущен, так как в нынешнем виде не может быть реформирован. Как именно будет выглядеть полиция города после реформы, власти не знают: план изменений пока не разработан. Муниципалитет обещает привлечь представителей общественности к его разработке.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Его гибель спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.