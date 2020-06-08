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В американском Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих

Правоохранительные органы американского города Сиэтл (штат Вашингтон) задержали мужчину после того, как он на авто въехал в толпу людей и ранил одного человека.

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Инцидент произошел 7 июня
Инцидент произошел 7 июня
Фото: Lindsey Wasson / Twitter

7 июня в американском Сиэтле неизвестный на автомобиле въехал в толпу протестующих против расизма и произвола полиции. Об этом сообщило издание Seattle Times

На ходу водитель авто выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого стрелявший направился в сторону полицейских, показывая им, что вооружен. В результате он был задержан и доставлен в полицейский участок.

Раненого осмотрели медики. Полиция расследует происшествие.


Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). 

Массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) прошли сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: США, полиция, раненые, Сиэтл, правоохранители, задержание, автомобиль
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