"Плата за верность Кремлю". В МИД Украины прокомментировали переизбрание Шредера главой совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер получил очередные дивиденды от России, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя переизбрание Шредера председателем совета директоров "Роснефти".

Переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть" в МИД Украины считают "платой за верность".

"Плата за верность Кремлю не заставила себя ждать – Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", – написал 8 июня в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Плата за вірність Кремлю не забарилася - Шрьодер отримує чергові дивіденти!

"П'ята колона" в ЄС продовжує продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність. https://t.co/ezUFI19HXU — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) June 8, 2020

Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель.

В сентябре 2017 года по приглашению главы "Роснефти" Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера "самым лояльным" к России немецким лидером, пишет РБК. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров "Роснефти", последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток – 2").

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил, что Крым "непременно вернется в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера. После этого заявления бывший канцлер Германии обозвал украинского дипломата "карликом".