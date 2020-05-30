Посол Украины в Германии об оскорблении Шредера: Дерзкое унижение Украины и украинцев

После того как украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал призывы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера снять санкции с России, последний назвал посла "каким-то карликом из Украины". Дипломат считает, что Шредер "из последних сил стремится сохранить хорошую мину при плохой игре".

После того как бывший канцлер Германии Герхард Шредер 26 мая в первом выпуске своего аудиоподкаста назвал критиковавшего его посла Украины в Берлине Андрея Мельника "карликом из Украины", последний высказал мнение, что экс-канцлер не способен скрывать свое раздражение.

В комментарии изданию "Крым.Реалии" 28 мая Мельник высказал мнение, что с помощью нового "модного" подкаста Шредер решил отбелить свой "потрепанный в Германии имидж".

"Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал", – отметил дипломат.

По его мнению, Шредер "из последних сил стремится сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово Zwerg (так Мельника назвал Шредер. – "ГОРДОН") имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь"... очевидно, именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность", – сказал Мельник.

По его мнению, слова Шредера говорят о "дерзком унижении Украины и украинцев".

"И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более от бывшего топ-политика, то такие сравнения не являются чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти", – добавил дипломат.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии изданию "Крым.Реалии" назвал Шредера агентом влияния Кремля и отметил, что нельзя недооценивать произошедшее.

"Проблема даже не в его имидже, а в том, что он сорвался в открытое хамство, что для бывшего канцлера Германии нечто неслыханное. Шредер способен оказать влияние на часть немецкого политикума и бизнеса, но не на тех, кто принимает решения относительно позиции Германии. Я считаю его не просто лоббистом России, а агентом российского влияния. В Европе это уникальный случай, когда бывший глава правительства работает на интересы Кремля, чья цель заключается в том, чтобы добиться отмены санкций. Шредер – один из участников этой кампании, и подкаст он начал выпускать не просто так. Как мы видим, градус истерии в отношении Украины растет и в Кремле ищут подходящий момент для очередного повышения ставок – военного или гибридного. Недооценивать российскую кампанию в Европе не стоит. Это угроза не только Украине, но и всей европейской безопасности", – подчеркнул Климкин.

Поводом для заявления Шредера, вероятно, стало интервью, которое Мельник дал берлинской газете Tagesspiegel в начале мая. Дипломат раскритиковал призывы экс-канцлера снять санкции с России, введенные за ее агрессию в отношении Украины.

В интервью Tagesspiegel в мае 76-летний Шредер назвал антироссийские санкции бессмысленными и высказал мнение, что они должны быть отменены. Экс-канцлер ФРГ считает, что санкции не заставят Россию вернуть Крым Украине. По его мнению, ни один российский президент на это не пойдет. В ответ Мельник заявил, что Крым непременно вернется "в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера, и предложил экс-канцлеру пари. По мнению дипломата, Шредер вероятно, получает "незначительное вознаграждение" за "циничные услуги по обелению кровавой войны России".

Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. Сразу после ухода с должности начал сотрудничать с российскими компаниями. Сейчас является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток – 2") и председателем совета директоров "Роснефти".