К концу года будет 1–1,2 млн летальных исходов от COVID-19. Глобальный локдаун проблему пандемии нисколько не решил, сдвинув ее в будущее

А про COVID-19 будет?

В хронике пандемии вырисовались две круглые цифры. 7 млн инфицированных и 400 тыс. летальных исходов. Первую цифру комментировать нет смысла, она слишком далека от реальности. Разве что назову 10 стран, где предварительная летальность менее 1%: Саудовская Аравия, Катар, Беларусь, ОАЭ, Сингапур, Кувейт, Оман, Бахрейн, Казахстан, Гана, Узбекистан. И две страны, где ниже 0,1%: Сингапур, Катар. И стоит упомянуть американских военных: 0,35% – предварительная летальность на выборке 10,5 тыс. И украинских медработников: 0,77% – на выборке 5050 человек. То есть еще раз повторю свой старый тезис: сегодняшняя среднемировая предварительная летальность 5,7% завышена в 5–10 раз из-за огромного количества невыявляемых инфицированных и должна находиться в пределах 1%.

Фото: Андрій Волянський / Facebook

А вот вторую цифру – количество летальных случаев – попробую детально проанализировать. Первая двадцатка на рисунке – это более 90% всех летальных исходов в мире (370 тыс). В нее входят девять европейских стран, шесть американских и пять азиатских. В Испании, Италии, Франции, Германии, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Турции, Канаде, Эквадоре наблюдается значительное снижение количества летальных исходов в сутки. Среди большинства стран-новичков двадцатки (Россия, Индия, Мексика, Бразилия, Пакистан, Перу) пока растет число смертей. В Великобритании, Италии, Иране и США количество новых летальных исходов уже более двух месяцев остается высоким. Подтягиваются и другие страны с большим количеством населения – Бангладеш, Филиппины, Индонезия.

Понятно, что абсолютным показателем не обойдешься. Worldometers.info рассчитывает довольно много критериев, мне кажется более подходящим для анализа развития пандемии и прогноза "количество смертей на миллион жителей". В странах, где он менее 10 (Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш), можно с уверенностью говорить, что все еще впереди. Особняком стоит только Сингапур с показателем 4, где предварительная смертность около 0,07%, поэтому 6-миллионная страна может спокойно ожидать развития событий. И уже восемь европейских стран (не считая карликов) и США имеют этот показатель выше 300. Причем в четырех штатах – свыше 1000, что можно считать критерием окончания первой волны.

Конечно, такой подход упрощен. Имеет значение огромное количество факторов – плотность населения, доля пожилых, индекс здоровья населения, доля населения в городах, национальные особенности и многое другое.

В целом уже просматриваются некие ожидаемые вещи. К концу июня будет около 500 тыс. летальных исходов, к концу года – 1–1,2 млн. Это примерно 2% мировой летальности, примерно столько же, например, убивают ежегодно СПИД и туберкулез. Глобальный локдаун не дал перегрузить локальные системы здравоохранения, но проблему пандемии нисколько не решил, сдвинул ее в будущее. Лишь несколько стран, где доля людей с антителами к коронавирусу превысила 15–20%, могут считать первую волну (самую тяжелую, к слову) завершающейся.

Удар по мировой экономике нанесен серьезный, весомая часть частного бизнеса закрылась или обескровлена, количество безработных в развитых странах выросло в 1,5–2 раза. Думаю, не только у меня возникло ощущение "срежиссированности" кризиса. $2 трлн, €1 трлн макропомощи, оперативно выделенные США и ЕС самим себе, – весомый аргумент. В нищей Украине с огромным бюджетным дефицитом, с трудом выдавливающей 120 млрд в год на здравоохранение, вдруг быстренько удалось насобирать 65 млрд грн в пандемический спецфонд и так же быстро и тихо его освоить. Деньги, как известно, любят тишину.

Проблемы здоровья людей, прошедших или не прошедших локдаун, пока трудно оценить. Инфаркты и инсульты, которых можно было бы не допустить, смерти не от коронавируса, которых могло бы не быть, суициды, многое другое... Адаптивный карантин, защищающий группы риска, не вводится и даже не обсуждается.

Ну и напоследок. Думаю, мифические 70–90% людей с антителами не нужны для коллективной защиты. 40–50% будет достаточно. Есть генетически устойчивые, у кого-то сработает перекрестный иммунитет. Поэтому вторая волна осенью вполне реальна, но ее интенсивность будет ниже. Группы риска надо защищать специальными мероприятиями до окончания второй волны. Или до появления вакцины. Смотря что произойдет раньше. Но в целом нужно прекращать глобальную истерию и наконец-то позволить создаваться иммунной прослойке за счет детей и здоровых взрослых.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора