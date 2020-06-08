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В детском саду Броваров зафиксирована вспышка коронавируса

В детскому саду "Калинка" COVID-19 инфицированы девять детей и трое взрослых, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Детский сад закрыт на обсервацию
Детский сад закрыт на обсервацию
Фото: depositphotos.com

В детском саду Броваров "Калинка" зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 8 июня на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, утром 6 июня были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников дошкольного учебного заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая инфицирована коронавирусом.

"По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и троих взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", – заявил мэр.

Также Сапожко уточнил, что сейчас детский сад закрыт на обсервацию, а все работники учебного заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали детсад, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

В то же время другие дошкольные учреждения Броваров продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/2627740794164257

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.

В Киевской области – 1812 инфицированных COVID-19, умерло 37 человек.

Теги: Бровары, детский сад, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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