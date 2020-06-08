В Польше из-за вспышки коронавируса закрывают шахты

За выходные у более чем 1,1 тыс. жителей Польши обнаружен коронавирус, большинство позитивных тестов сдали шахтеры в Силезии и члены их семей. Вице-премьер Яцек Сасин распорядился временно закрыть 12 шахт.

В угледобывающих районах Польши начали массово тестировать людей на коронавирус Фото: ЕРА

12 угольных шахт в польском регионе Силезия закрываются на три недели в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня заявил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, сообщил правительственный портал.

Он подчеркнул, что всем шахтерам будет выплачиваться полная зарплата на период простоя.

Руководству угольных предприятий было предписано усилить меры безопасности, в частности обеспечить температурный скрининг рабочих, однако вспышки избежать не удалось, отметил Сасин.

Представители министерства здравоохранения отметили, что большинство шахтеров переносят заболевание в легкой форме. В регионе начато массовое тестирование, добавили в ведомстве.

За 6–7 июня в Польше выявлен 1151 новый случай COVID-19, из них 676 пришлось на Силезию. Большинство заболевших – шахтеры и члены их семей, пишет агентство РАР.

С начала эпидемии в Польше заболело 26 780 человек, 1161 скончался.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 7 млн человек, более 403 тыс. из них умерли.