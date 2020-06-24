В Минсоцполитике сообщили, сколько в Украине зарегистрированных переселенцев из Крыма и ОРДЛО

Министерство социальной политики Украины обнародовало данные из Единой информационной базы о внутренне перемещенных лицах.

В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, информировали в Мисоцполитики Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Украине 1 448 234 зарегистрированных переселенца из оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 24 июня 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 448 234 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", – говорится в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими военными с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками – с другой.

В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, информировали в Мисоцполитики. "За счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц", – отметили в ведомстве.