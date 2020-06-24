Боевики обстреляли окраины Старогнатовки – штаб ООС

С начала суток вооруженные формирования РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Боевики 24 июня обстреляли окраины Старогнатовки. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Широкино противник открывал огонь по оборонным укреплениям украинских военных из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Помимо этого, боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия силы ООС возле хутора Вольного.

В общей сложности с начала суток вооруженные формирования РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет.

Силы ООС открывали по российским оккупантам ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.