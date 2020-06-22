В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

С начала суток 22 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В результате обстрелов 22 июня на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В общей сложности с начала суток вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе Попасной боевики задействовали станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому открывали огонь из минометов калибра 120 мм. По хутору Вольному противник стрелял из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Орехово российские оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Под Новотошковским боевики использовали минометы калибра 120 мм, выпустив 42 боеприпаса. Из такого же вооружения противник обстрелял украинских военных вблизи Новозвановки.

Позиции сил ООС около Широкино боевики атаковали из ракетных комплексов калибра 152 мм "Корнет". Отмечается, что ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и вывела оборудование из строя. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Украинские военнослужащие открывали по российским оккупантам ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.