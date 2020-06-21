На Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий – штаб ООС

21 июня по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе восемь раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, отметили в штабе операции Объединенных сил.

21 июня на Донбассе боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня... Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация контролируемая.

По данным Министерства обороны Украины, ранение украинский военный получил еще по состоянию на 12.00, после шести обстрелов противника.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.