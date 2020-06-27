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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате взрыва на Донбассе ранение получил сапер из состава ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, осколочное ранение сапер из состава ООС получил в ходе разминирования территории в районе Марьинки Донецкой области.

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Раненого госпитализировали
Раненого госпитализировали
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

27 июня в Донецкой области получил ранение сапер из состава операции Объединенных сил (ООС). Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"27 июня в районе населенного пункта Марьинка во время выполнения задания по разминированию участка местности в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет Военная служба правопорядка.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/886252518534032

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецкая область, Донбасс, Марьинка, саперы, война в Украине, разминирование, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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