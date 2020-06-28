"Ни один человек не прибыл". Украинские пограничники рассказали о блокировании пункта пропуска "Новотроицкое" боевиками "ДНР"

Украинские пограничники информируют граждан, которые прибывают на КПВВ со стороны контролируемой территории, о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения на въезд и выезд, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С украинской стороны КПВВ "Новотроицкое" был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу Фото: dpsu.gov.ua

На КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области 28 июня ни один человек не прибыл с временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает осуществлять пропускные операции граждан установленным порядком ежедневно с 7.00 до 18.00. Впрочем, никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории Украины пока нет. По состоянию на утро 28 июня ни один человек не прибыл", – говорится в сообщении.

Пограничники информируют граждан, которые прибывают на КПВВ со стороны контролируемой территории, о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию, отказываются от поездки, отметили в ГПСУ.

В ведомстве обращают внимание, что в случае непропуска оккупантами граждан последние при возвращении на контролируемую территорию должны в обязательном порядке установить приложение "Дій дома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Граждан, которые не имеют возможности установить приложение "Дій дома", с их согласия направляют на обсервацию в учреждения, определенные местными органами власти.

Утром 28 июня сообщалось, что оккупационные власти ОРДО приняли решение закрыть границу с Украиной. Единственным открытым до вчерашнего дня был контрольный пункт пропуска в оккупированной Еленовке, который находится в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Боевики открыли его 22 июня после трехмесячного перерыва. С сегодняшнего дня его закрывают.

С украинской стороны КПВВ был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу со своей стороны еще в течение двух недель, ссылаясь на "карантинные мероприятия".