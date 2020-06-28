В сторону оккупированного Донецка через линию соприкосновения запустили 15-метровый флаг Украины. Видео
28 июня по случаю Дня Конституции Украины из района линии соприкосновения на Донбассе волонтеры, переселенцы и украинские военнослужащие запустили по воздуху в сторону оккупированного Донецка флаг Украины. Видео размещено в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 15-метровый флаг был запущен с помощью воздушных шаров. "Напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной", – прокомментировала волонтер с псевдонимом Оскар. В штабе ООС отметили, что флаг пролетел над Донецком.
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