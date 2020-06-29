Чийгоз заявил, что РФ может попытаться захватить юг Украины по крымскому сценарию

Деморализация украинского общества и риторика власти Украины, которая "вдохновляет врага", может спровоцировать РФ на аннексию южных украинских территорий. Об этом сказал народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

Чийгоз: Последний год была такая риторика, которая вдохновила нашего врага Фото: Ахтем Чийгоз / Facebook

Россия может попытаться захватить территории на юге Украины по сценарию, который реализовался при захвате Крыма. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

Он считает, что к таким действиям РФ подталкивает деморализация общества и риторика власти, которая "вдохновляет врага".

По мнению Чийгоза, не только дефицит воды в Крыму является поводом для "русского фашизма" – Кремль хочет взять под контроль всю Украину.

"Последний год была такая риторика, которая вдохновила нашего врага. Я имею в виду наши ошибки на международной арене, и то, что сейчас сокращаются наши Вооруженные силы, и то, что сейчас в обществе идет деморализация. Это всегда вдохновляло Российскую империю, когда внутри государства были непонятные движения в направлении того, чтобы побрататься с врагом", – отметил нардеп.

По его словам, на сегодняшний день на юге Украины наблюдается "всплеск пророссийского движения".

"Они [в 2014 году] пытались показать, что есть пророссийское движение внутри общества. Когда они увидели, что там есть еще и крымские татары, и украинцы, которые будут сопротивляться, появились "зеленые человечки"... Сейчас у нас на юге, к сожалению, такой сценарий я не исключаю", – добавил Чийгоз.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Украинские власти заявляют, что поставки воды в Крым возобновятся только после деоккупации полуострова.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 24 июня заявил, что во время военных учений "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы решить проблему с поставкой воды в Крым.