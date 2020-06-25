ПОЛИТИКА Short News

Представитель президента в АР Крым заявил, что поставки воды на полуостров будут возобновлены только после его деоккупации

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма из материковой части Украины до деоккупации полуострова.

Об этом Кориневич заявил 25 июня, сообщает пресс-служба главы государства. Постпред президента в Крыму назвал восстановление водоснабжения "весомым рычагом влияния на государство-оккупанта". Он добавил, что сейчас представители правительства и Совета нацбезопасности и обороны Украины разрабатывает стратегию деоккупации полуострова. Деталей этой стратегии Корневич не привел.

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