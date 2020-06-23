В России суд изменил приговор политзаключенному из Крыма Гафарову

В августе 2019 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил Дилявера Гафарова к 10 годам тюрьмы якобы за участие в крымскотатарском добровольческом батальоне. В июне 2020 года срок сократили на два месяца.

Кассационный суд в российском городе Краснодар сократил на два месяца срок лишения свободы для крымского татарина Дилявера Гафарова, которого "суд" в оккупированном Крыму приговорил к тюрьме якобы за участие в добровольческом крымскотатарском батальоне.

Об этом 23 июня Facebook-сообщество "Крымская солидарность" проинформировала жена политзаключенного Дилявера.

"Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре изменил обвинительный приговор суда первой инстанции политзаключенному из Крыма Диляверу Гафарову, смягчив срок заключения на два месяца", – говорится в сообщении.

Гафарова отметила, что узнала об этом после телефонного разговора с мужем, который находится в исправительной колонии №1 в Кочубеевском Ставропольского края.

Жалобы адвокатов Гафарова суд рассмотрел 17 июня без слушателей и родственников.

Крымского татарина задержали в селе Жемчижина после обыска 30 октября 2018 года. В отношении него открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 208 (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) УК РФ.

28 августа 2019 года "Кировский райсуд Крыма" приговорил Гафарова к 10 годам тюрьмы.

По версии российского следствия, он в 2016–2018 годах принимал участие в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана. В суде Гафаров отрицал свою вину.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.