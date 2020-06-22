В Раду внесли законопроект об упрощении регистрации рождения и смерти в оккупированном Крыму

Один из авторов документа – нардеп из группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец заявил пресс-службе Рады, что в случае принятия закон "позволит жителям Крыма получать документы о рождении ребенка украинского образца в административном порядке, без прохождения длительной судебной процедуры".

По его словам, для жителей оккупированного Крыма устанавливается та же процедура получения документов, что была установлена для жителей ОРДЛО в 2018 году.

Кроме того, в парламент внесен законопроект №3714, которым предлагается освободить от административной ответственности жителей Крыма, которые несвоевременно сообщили о рождении ребенка.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".