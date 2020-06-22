В Симферополе начался процесс по делу Чубарова

Российские следователи выдвинули главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову обвинение в организации массовых беспорядков. "Верховный суд" Крыма приступил к разбирательству, которое проходит в отсутствие обвиняемого и публики.

"Верховный суд" оккупированного Крыма 22 июня начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, об этом сообщил сайт "Крымский процесс".

Украинскому политику выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ "Организация массовых беспорядков" и по двум эпизодам ст. 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, касающееся событий 26 февраля 2014 года в Симферополе, Следственный комитет РФ открыл в марте 2020 года.

На сайте "суда" информация по этому делу скрыта, отмечает интернет-ресурс. Слушателей в здание также не допускают, ссылаясь на распоряжение администрации о мерах по предотвращению распространения короновирусной инфекции.

Процесс должна была вести коллегия из трех судей под председательством Сергея Погребняка. Однако, как написал в Facebook адвокат Чубарова Николай Полозов, в начале первого заседания Погребняк взял самоотвод.

"Мотивировал он это тем, что ранее принимал участие в рассмотрении дела Ахтема Чийгоза в качестве судьи апелляционной инстанции, а по делу против Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и других принимал решение об изменении подсудности. Стороны не возражали против самоотвода судьи Погребняка, и двое других судей, посовещавшись, приняли решение его удовлетворить. Теперь будет формироваться новый состав суда, поэтому дата следующего судебного заседания пока неизвестна", – сообщил Полозов.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Крым Россией, возле парламента автономии в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Крымская правозащитная группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен замглавы Меджлиса Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году.