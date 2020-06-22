Россия ответит за организацию референдума 1 июля в Крыму – замглавы МИД

Голосование за поправки в конституцию России в оккупированном Крыму является прямым нарушением суверенитета Украины, считает замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

В аннексированном Крыму также собираются провести голосование по поправкам к российской конституции Фото: ru.krymr.com

Руководство Российской Федерации несет полную ответственность за организацию незаконного голосования на предстоящем референдуме по поправкам в конституцию РФ в оккупированном Крыму. Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Это является прямым нарушением суверенитета Украины и попыткой навязать населению оккупированных территорий свою волю. Мы, конечно, будем и обращаться к международным партнерам, и принимать меры на национальном уровне для воздействия на организаторов этого голосования", – сказал он.

Боднар напомнил, что на лиц, которые фактически участвовали в проведении выборов президента России в Крыму, были наложены санкции.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина, назначено на 1 июля. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.