В оккупированном Крыму удерживают 94 человека по политическим мотивам – Ташева

Россия преследует в оккупированном Крыму крымских татар, что можно квалифицировать как преступление против человечности, заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Ташева: Мы можем говорить о преследовании определенной этнической и религиозной группы Фото: Таміла Ташева / Facebook

В оккупированном Россией Крыму по политически мотивированным делам удерживают 94 человека. Об этом на онлайн-конференции 23 июня сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Мы видим системные нарушения на территории оккупированного полуострова, видим преследование нескольких нелояльных групп населения, которые не восприняли оккупацию. В первую очередь это крымские татары, этнические украинцы", – отметила она.

По словам Ташевой, оккупанты для достижения своих целей используют в качестве давления убийства, пытки, похищения, обыски, а также политически мотивированное уголовное и административное преследование.

Она отметила, что на данный момент в Крыму по политическим причинам заключены 94 человека, из них 72 – крымские татары.

"Мы можем говорить о преследовании определенной этнической и религиозной группы, что, согласно международному уголовному праву, можно квалифицировать как преступление против человечности", – добавила она.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.