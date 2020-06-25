"Суд" в оккупированном Крыму перенес предварительное слушание по делу Джемилева

Об этом после несостоявшегося заседания сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов. Видео его выступления в Facebook опубликовал Нариман Джелял.

"Фактически судебное заседание не состоялось по формальным причинам. Еще на стадии подписания обвинительного заключения "прокурор" должен был направить копию обвинительного заключения и Мустафе-ага, и мне, но этого не сделал. Таким образом, защита не знакома с объемом предъявленного обвинения, не знает, какие свидетели заявлены обвинением в качестве обязательных для вызова в суд, и не знает, какие доказательства обвинение будет использовать в этом процессе", – сообщил Полозов.

По его словам, в таких условиях начинать судебный процесс невозможно.