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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Адвокат о деле Джемилева: Линию защиты будем вести жестко

Следственный комитет РФ заявил о завершении расследования дела лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Его адвокат Николай Полозов уверен: главное, что Джемилев на свободе, это дает защите большую свободу действий.

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Защита Джемилева фиксирует все нарушения процесса. Каждое из них будет обжаловано
Защита Джемилева фиксирует все нарушения процесса. Каждое из них будет обжаловано
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / Facebook

Власти оккупированного Россией Крыма передали в суд дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Его адвокат Николай Полозов обещает использовать в суде максимальный потенциал дела, об этом он заявил в эфире "Турборанок.Донбас" на "Громадському радіо" 9 июня.

По словам Полозова, основной плюс этого процесса в том, что Джемилев находится на свободе.

"Важно, что Мустафа Джемилев не находится в каком-то российском СИЗО. Он на свободе, а значит, у нас развязаны руки в плане тактических подходов к осуществлению защиты. Поэтому будем использовать максимальный потенциал этого дела и линию защиты будем вести жестко ", – подчеркнул адвокат.

Защита Джемилева фиксирует все нарушения процесса. Каждое из них будет обжаловано, отметил Полозов.

"Поэтому чем больше Россия допустит нарушений, тем лучше для нас", – сказал он.

Джемилева обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний "прокурор Крыма" Наталья Поклонская обвинила крымских татар в "незаконных публичных акциях экстремистского характера".

После оккупации полуострова Россией Хайсер Джемилев был вывезен за пределы Крыма. 10 июня 2015 года Краснодарский краевой суд РФ приговорил Джемилева-младшего к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав двухлетнее пребывание под стражей в счет отбывания наказания, позже Верховный суд РФ сократил ему наказание до трех с половиной лет колонии. Срок заключения истек 25 ноября 2016 года, в тот же день сын политика вернулся в Украину.

В интервью Дмитрию Гордону в 2017 году Мустафа Джемилев говорил, что ему через посредника намекали на возможность освободить сына в случае согласия на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев, Николай Полозов, расследование
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