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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область – американский генерал в отставке Ходжес

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что во время военных учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы решить проблему с поставкой воды в Крым.

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Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014-го по 2017 год
Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014-го по 2017 год
Фото: EPA

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что осенью Россия может вторгнуться в Херсонскую область. Такое мнение он высказал в интервью украинскому телеканалу "Дом" 24 июня. 

Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014-го по 2017 год. Сейчас занимается стратегическими исследованиями в вашингтонском Центре анализа европейской политики.

Он напомнил, что в сентябре Россия планирует провести масштабные военные учения "Кавказ-2020".

"Я очень обеспокоен тем, что может случиться в сентябре. Силы Российской Федерации собираются провести учения "Кавказ-2020 ". Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала", – сказал Ходжес. 

По его мнению, Россия может использовать эти учения, чтобы решить проблему с водой в Крыму.

"У них значительная засуха из-за погоды, и потому Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. То, что там проблема с водой, – это проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии. Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора", – предположил генерал-лейтенант.

Ходжес считает, что Россия может захватить дамбу на севере Херсонской области, что "позволит воде вернуться в Крым". По его мнению, такое поведение типично для Москвы. 

Военные учения "Кавказ" проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и в 2016 году, напомнила Lenta.ru. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Известно, что "Кавказ-2020" состоятся в сентябре, но точную дату их проведения министерство обороны РФ пока не объявляло. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году. 

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Украинские власти заявляют, что поставки воды в Крым возобновятся только после деоккупации полуострова.

Теги: Россия, Крым, оккупация, Херсонская область, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, военные учения, Бен Ходжес, учения, Кавказ-2020
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