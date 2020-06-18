Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В аннексированный Крым переселили не менее 300 тыс. россиян – Кориневич

Россия проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму. В то же время с полуострова выселяют крымских татар, общественных деятелей и активистов, которые представляют угрозу для оккупационных властей, считает постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кориневич: В Крым переселяют военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, за их счет увеличивая долю лояльного населения
Кориневич: В Крым переселяют военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, за их счет увеличивая долю лояльного населения
Фото: Anton Korynevych / Facebook

Колонизация аннексированного Россией Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина. РФ незаконно переместила на оккупированный полуостров сотни тысяч своих граждан, об этом во время видеоконференции "Оккупированный Крым: путь к деоккупации" 18 июня заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По его информации, Россия проводит изменения демографического состава населения в аннексированном Крыму. С полуострова вытесняются лица, представляющие угрозу дальнейшей оккупации.

https://www.facebook.com/UkraineEUMission/videos/2485719271530857/

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются с полуострова", – отметил Кориневич.

На замену украинским гражданам РФ переселяет в Крым военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, таким образом увеличивая долю лояльного населения. По данным Кориневича, в Крым уже переселили по меньшей мере 300 тыс. россиян.

Проблемой остается насильственная паспортизация украинцев в Крыму. Граждане Украины вынуждены получать российские паспорта для страхования своей жизни на аннексированном полуострове, подчеркнул представитель президента Украины в АР Крым.

Россия искусственно меняет этнический состав населения оккупированного Крыма. После оккупации около 500 тыс. человек приехали из РФ на территорию полуострова, территорию Крыма покинуло около 25 тыс. крымских татар, об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, паспорт, аннексия, Антон Кориневич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Ярославского покорила Говерлу
Жена Ярославского покорила Говерлу
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS