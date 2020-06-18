В аннексированный Крым переселили не менее 300 тыс. россиян – Кориневич

Россия проводит изменения демографического состава населения в оккупированном Крыму. В то же время с полуострова выселяют крымских татар, общественных деятелей и активистов, которые представляют угрозу для оккупационных властей, считает постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Кориневич: В Крым переселяют военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, за их счет увеличивая долю лояльного населения Фото: Anton Korynevych / Facebook

Колонизация аннексированного Россией Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина. РФ незаконно переместила на оккупированный полуостров сотни тысяч своих граждан, об этом во время видеоконференции "Оккупированный Крым: путь к деоккупации" 18 июня заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По его информации, Россия проводит изменения демографического состава населения в аннексированном Крыму. С полуострова вытесняются лица, представляющие угрозу дальнейшей оккупации.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются с полуострова", – отметил Кориневич.

На замену украинским гражданам РФ переселяет в Крым военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, таким образом увеличивая долю лояльного населения. По данным Кориневича, в Крым уже переселили по меньшей мере 300 тыс. россиян.

Проблемой остается насильственная паспортизация украинцев в Крыму. Граждане Украины вынуждены получать российские паспорта для страхования своей жизни на аннексированном полуострове, подчеркнул представитель президента Украины в АР Крым.

Россия искусственно меняет этнический состав населения оккупированного Крыма. После оккупации около 500 тыс. человек приехали из РФ на территорию полуострова, территорию Крыма покинуло около 25 тыс. крымских татар, об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.