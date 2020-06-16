Навязанные крымчанам российские паспорта не являются основанием для лишения украинского гражданства – МИД Украины

Принудительная паспортизация в оккупированном Крыму является элементом репрессивной политики России по отношению к украинцам, вынужденным жить в условиях оккупации, заявили в МИД Украины.

Проживающих в оккупированном Крыму граждан Украины не будут лишать украинского гражданства за принудительное получение российского паспорта. Об этом 16 июня заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты отметили, что в последние дни "в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания относительно российских паспортов, навязываемая гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года".

"Принудительная паспортизация – это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации. После незаконной оккупации и попытки аннексии Россия грубо нарушила как украинское законодательство, так и международное право. Закон Украины... четко определяет, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины", – объяснили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Гаагская конвенция 1907 года "запрещает принуждение населения оккупированных территорий к присяге на верность государству-оккупанту, а следовательно, и к принудительной смене гражданства".

"Граждане Украины, проживающие в АР Крым и городе Севастополе, фактически были лишены права выбора. Возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе. Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь. Отсутствие российского паспорта могло также стать причиной принудительной депортации и запрета въезда на территорию АРК", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Украина будет защищать права и интересы граждан Украины, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и Севастополе".

"Крым – это Украина", – подчеркнули в МИД.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.