После открытия админграницы из Крыма на материковую часть Украины за сутки вернулись более 300 граждан

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" функционируют в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

После открытия административной границы из оккупированного Россией Крыма на материковую часть Украины за минувшие сутки вернулись 306 граждан. Об этом 16 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом в направлении аннексированного украинского полуострова проследовало 152 человека.

В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" функционируют в штатном режиме.

В Госпогранслужбе также отметили, что все граждане, которые направляются из Крыма на материковую часть Украины, обязаны установить мобильное приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма была приостановлена 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

14 июня КПВВ на административной границе Крыма и Херсонской области восстановили работу в полном объеме.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.