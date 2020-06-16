Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После открытия админграницы из Крыма на материковую часть Украины за сутки вернулись более 300 граждан

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" функционируют в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В направлении аннексированного украинского полуострова 15 июня проследовало 152 человека
В направлении аннексированного украинского полуострова 15 июня проследовало 152 человека
Фото: dpsu.gov.ua

После открытия административной границы из оккупированного Россией Крыма на материковую часть Украины за минувшие сутки вернулись 306 граждан. Об этом 16 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом в направлении аннексированного украинского полуострова проследовало 152 человека.

В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" функционируют в штатном режиме.

В Госпогранслужбе также отметили, что все граждане, которые направляются из Крыма на материковую часть Украины, обязаны установить мобильное приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма была приостановлена 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

14 июня КПВВ на административной границе Крыма и Херсонской области восстановили работу в полном объеме.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Госпогранслужба, Чонгар, Чаплинка, Каланчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS