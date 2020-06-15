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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Активистка: Существует иллюзия, что если провести настоящий референдум, то Крым захочет вернуться назад

Для крымских обывателей смена документов после оккупации стала настоящим ужасом; даже те из них, кто искренне любит Украину, не хотят пережить такое вновь, считает активист из Крыма Лариса Волошина.

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Волошина: Представьте, какой оккупация была для простого человека? Каждого, кто жил в Крыму, заставили переделать все документы, это был документальный армагеддон
Волошина: Представьте, какой оккупация была для простого человека? Каждого, кто жил в Крыму, заставили переделать все документы, это был документальный армагеддон
Фото: Олена Шарпанська / Facebook

Даже те крымчане, которые были недовольны аннексией, сейчас в большинстве своем не желали бы радикальных изменений статуса полуострова. Такое мнение в интервью "Обозревателю", которое опубликовано 14 июня, высказала активист из Крыма, публицист Лариса Волошина.

"Определенная иллюзия – если провести настоящий референдум, то Крым захочет вернуться назад. Есть обычные обыватели, есть те, кто сколько угодно может любить Украину... Но представьте себе, какой оккупация была для простого человека? Каждого, кто жил в Крыму, заставили переделать все документы: на машину, квартиру, договоры с ЖЭКом, на свет, воду и т.д. Представляете, что пережили эти люди? Это был документальный армагеддон. И теперь сидит такой человек, тихо работает, любит Украину, даже приезжает сюда, и думает: "Боже, еще раз это все пережить?" – размышляет Волошина.

По ее мнению, многие не желают никаких "сногсшибательных" изменений, особенно, обывателям нужно, "чтобы было, как есть, чтобы все жили мирно".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, референдум, оккупация, аннексия, документы, Лариса Волошина
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