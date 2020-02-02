Ермак о возвращении Крыма: Было бы нечестно сказать, что знаю стопроцентный выход

Украина никогда не остановится, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым, заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока не знает, каким образом оккупированный Россией Крым можно вернуть в состав Украины. Об этом он заявил в интервью проекту "KRYM – Критичне мислення", опубликованном 1 февраля.

"Я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации", – отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что "Крым – это Украина". "Мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию", – заверил помощник президента Владимира Зеленского.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.