Ермак: Может, в будущем на Донбассе будет новейший экономический хаб

Украинские власти заканчивают работу по формированию фонда развития Донбасса "с большим количеством международных и украинских доноров", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак предположил, что после войны на Донбассе "будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали" Скриншот: KRYM - критичне мислення / YouTube

Украина уже сейчас думает над восстановлением и развитием временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью проекту "KRYM – Критичне мислення", опубликованном 1 февраля.

"Сегодня, например, заканчивается работа по формированию большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие и восстановление Донбасса", – отметил Ермак.

Он предположил, что Донбасс "в будущем, может быть, будет каким-то новейшим экономическим хабом и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали".

Ермак заявил, что превращение Донецкой и Луганской областей в "успешный процветающий регион" станет самой большой победой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2019 года Офис президента Украины оценивал сумму, необходимую на восстановление Донбасса, как минимум в €372 млн.