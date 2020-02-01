Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Может, в будущем на Донбассе будет новейший экономический хаб

Украинские власти заканчивают работу по формированию фонда развития Донбасса "с большим количеством международных и украинских доноров", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак предположил, что после войны на Донбассе "будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали"
Ермак предположил, что после войны на Донбассе "будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали"
Скриншот: KRYM - критичне мислення / YouTube

Украина уже сейчас думает над восстановлением и развитием временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью проекту "KRYM – Критичне мислення", опубликованном 1 февраля.

"Сегодня, например, заканчивается работа по формированию большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие и восстановление Донбасса", – отметил Ермак.

Он предположил, что Донбасс "в будущем, может быть, будет каким-то новейшим экономическим хабом и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали".

Ермак заявил, что превращение Донецкой и Луганской областей в "успешный процветающий регион" станет самой большой победой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2019 года Офис президента Украины оценивал сумму, необходимую на восстановление Донбасса, как минимум в €372 млн.

Теги: Украина, Госагентство по вопросам восстановления Донбасса, война на Донбассе, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS