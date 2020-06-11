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Зампрокурора АР Крым об интервью с Поклонской: Для нас деятельность Гордона была эффективной с точки зрения доказательной базы

Заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь рассказал, что прокуратура использует интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона во время расследования уголовных производств, в которых фигурирует бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская.

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Секретарь: В интервью Поклонская четко констатирует преступления, которые совершаются РФ относительно граждан Украины на оккупированной территории
Секретарь: В интервью Поклонская четко констатирует преступления, которые совершаются РФ относительно граждан Украины на оккупированной территории
Фото: Vitaliy Sekretar / Facebook

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим "прокурором" Крыма Натальей Поклонской будет использовано прокуратурой Автономной Республики Крым в расследовании уголовных производств против Поклонской. Об этом в эфире телеканала ATR 4 июня рассказал заместитель прокурора Крыма Виталий Секретарь. 

Он сказал, что не хотел бы анализировать этическую сторону вопроса, поскольку об этом должны говорить сами журналисты. 

"Прокурор изучает доказательную и процессуальную базу того, что было предоставлено [в интервью]. Мы не имеем доступа к этой территории. И каждая новость, каждое интервью, каждое публичное выступление того или иного лица, относительно которого у нас есть подозрение, для нас – дополнительное доказательство", – сказал Секретарь.

Прокурор подчеркнул, что как показывает практика Европейского суда по правам человека, интервью, которое дали не под давлением, а свободно, может использоваться как доказательство в судебном процессе. 

Секретарь сказал, что Поклонская сделала ряд важных для следствия заявлений. Например, признала, что заключенные с временно оккупированной территории перемещаются на территорию Российской Федерации, что является нарушением IV Женевской конвенции. 

"То есть лицо, которое было ключевой фигурой в оккупационных органах власти, а сейчас является депутатом Государственной думы РФ, четко констатирует преступления, совершаемые РФ относительно граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории", – отметил Секретарь. 

Поклонская также рассказала о собранной коллегии правоохранительных органов по поводу организации проведения "референдума", подтвердила, что знает о досудебном расследовании и что ей предъявлено подозрение, продолжил прокурор. 

"А это достаточно весомый аргумент, потому что таким образом она не сможет сказать, что органы правопорядка действуют однобоко. У нас и до этого были бесспорные доказательства ее осведомленности, потому что постоянно работают ее адвокаты, они знакомятся с материалами наших уголовных производств, в которых она является фигурантом... Но каждый [новый] факт, каждое сказанное ею слово – это дополнительный аргумент в подтверждение собранных нами ранее доказательств", – сказал Секретарь.

Он подчеркнул, что прокуратура пока не может пригласить Поклонскую в Украину для проведения следственных действий, "хотя принимает для этого необходимые процессуальные мероприятия", поэтому анализирует в том числе ее публичные заявления. 

Секретарь сказал, что ему неизвестно, контактировал ли Гордон перед записью интервью с представителями прокуратуры.

"Но для нас его деятельность была эффективной с точки зрения доказательной базы", – отметил он. 

Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили "прокурором" КрымаНа выборах, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, через неделю вышло интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Обе программы были записаны по Skype. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году. 

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, прокуратура, Наталья Поклонская, Виталий Секретарь
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