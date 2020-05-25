В прокуратуре рассказали о производствах, в которых фигурирует Поклонская

Экс-"прокурору" Крыма и депутату Госдумы Наталье Поклонской прокуратура Автономной Республики Крым объявила два подозрения по нескольким статьям. Кроме того, она фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила два подозрения бывшему "прокурору" Крыма Наталье Поклонской, кроме того, она фигурирует в ряде расследований, подозрения по которым ей не объявлялись. Об этом в пресс-службе прокуратуры сообщили "Крым.Реалиям".

Так, Поклонской объявлено подозрение по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины "создание преступной организации". В прокуратуре отметили, что Поклонская и другие лица, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов и "спикер" крымского парламента Владимир Константинов, создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней".

Кроме того, подозрение Поклонской объявлено по ч. 3 ст. 146 "незаконное лишение свободы или похищение человека". Это производство связано с "делом крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олег Сенцов, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Также Поклонскую подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны".

"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", – сказали в украинской прокуратуре.

Также Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. Речь идет о блокировании доступа к сайту "Крым.Реалии" на территории полуострова и в России, что квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Также в прокуратуре напомнили об участии Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от аннексированного Крыма – таким образом она нанесла ущерб суверенитету Украины. Признаки этого преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".

Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили "прокурором" Крыма. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России“.

Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

В мае 2018 года стало известно, что она подала жалобу в Европейский суд по правам человека, утверждая, будто украинские власти нарушили ее право на справедливое судебное разбирательство.

11 мая на YouTube-канале Гордона вышло интервью с Поклонской. Во время его она, в частности, говорила об аннексии Крыма и о том, вербовала ли ее ФСБ РФ. Гордон среди прочего спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной.

Ряд журналистов и политиков раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует экс-"прокурора" в украинском информационном пространстве. Но в комиссии по журналистской этике заявили, что программа не нарушает украинское законодательство и может быть использована против Поклонской во время расследования оккупации Крыма. В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали, что интервью будет приобщено к материалам уголовного производства.