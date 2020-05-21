СМИ выяснили, какие заявления Гиркина и Поклонской из интервью Гордону планирует использовать следствие

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская в своих интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону подтвердили совершение ими и другими лицами ряда военных преступлений. Об этом говорится в аналитической справке из правоохранительных органов, выдержки из которой 20 мая опубликовало издание "Бабель".
В документе сказано, что в интервью Гиркин подтвердил, что:
Кроме того, Гиркин впервые заявил, что ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах в деле о сбитом малайзийском самолете и о том, что дело начали слушать в суде Нидерландов. Теперь нидерландские прокуроры смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту, объяснили в органах.
Информация Гиркина об общем контроле над оккупированными территориями как в Крыму, так и на востоке Украины, как сказано в справке, может иметь важное значение для международных судов. Всю информацию правоохранительные органы планируют передать в Международный уголовный суд. Гиркин может быть одним из основных обвиняемых.
Поклонская, сказано в справке, в интервью подтвердила, что:
В справке говорится, что Международный уголовный суд использует видеоинтервью и другие медиаисточники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Например, материалы BBC использовались как доказательства в деле против главаря повстанцев в Конго Жан-Пьера Бембы.
Издание выяснило, что планируется допрос Гордона в качестве свидетеля и получение от него оригиналов видеозаписей интервью.
Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, с Гиркиным – 18 мая. Обе программы были записаны по Skype.
Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.
В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году.
Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.
В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.