СМИ выяснили, какие заявления Гиркина и Поклонской из интервью Гордону планирует использовать следствие

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин и экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сделали ряд признаний и заявлений, которые могут быть использованы против них во время судебных процессов, сказано в аналитической справке правоохранительных органов, которую опубликовало издание "Бабель". В частности, Гиркин впервые подтвердил, что знает об уголовном преследовании в Нидерландах по делу о катастрофе рейса МН17.

В правоохранительных органах рассказали, что интервью Поклонской и Гиркина планируют использовать против них Фото: depositphotos.com

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская в своих интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону подтвердили совершение ими и другими лицами ряда военных преступлений. Об этом говорится в аналитической справке из правоохранительных органов, выдержки из которой 20 мая опубликовало издание "Бабель".

В документе сказано, что в интервью Гиркин подтвердил, что:

он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали его свободы и пытали, что является нарушением законов и обычаев войны (в частности, он признался, что активисты Юрий Поправка и Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу, а также что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака);

Россия развязала и ведет агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, отправляла их на территорию Украины;

бывшего командующего Военно-морскими силами Украины склоняли к совершению государственной измены;

захватывал здания и сооружения правоохранительных органов и органов местного самоуправления (он, в частности, заявил, что сам разрабатывал план захвата зданий в Славянске Донецкой области);

боевики захватывали оружие, военную технику и вооружение Вооруженных сил Украины;

причастен к совершению террористических актов и диверсий (в частности, он рассказал, что подконтрольные ему боевики сбивали с использованием захваченных переносных ракетных зенитных комплексов вертолеты и самолеты Воздушных сил ВС Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военных).

Кроме того, Гиркин впервые заявил, что ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах в деле о сбитом малайзийском самолете и о том, что дело начали слушать в суде Нидерландов. Теперь нидерландские прокуроры смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту, объяснили в органах.

Информация Гиркина об общем контроле над оккупированными территориями как в Крыму, так и на востоке Украины, как сказано в справке, может иметь важное значение для международных судов. Всю информацию правоохранительные органы планируют передать в Международный уголовный суд. Гиркин может быть одним из основных обвиняемых.

Поклонская, сказано в справке, в интервью подтвердила, что:

знает об уголовных производствах в отношении нее в Украине (это может быть использовано во время специального досудебного и судебного рассмотрения дела, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека);

совершила государственную измену, когда ее назначили на должность "прокурора" Крыма;

"глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "председатель" парламента Владимир Константинов сыграли роль в ее назначении на должность "прокурора" Крыма;

принимала участие в организации захвата государственной власти на территории Крыма и обеспечении проведения незаконного референдума 16 марта 2014 года (в частности, проводила совещание руководителей правоохранительных органов по поводу организации и проведения голосования);

принимала участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа;

участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа; участвовала в незаконном лишении свободы украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния;

по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир" и способствовала их незаконному лишению свободы;

граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории Крыма, в Россию.

В справке говорится, что Международный уголовный суд использует видеоинтервью и другие медиаисточники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Например, материалы BBC использовались как доказательства в деле против главаря повстанцев в Конго Жан-Пьера Бембы.

Издание выяснило, что планируется допрос Гордона в качестве свидетеля и получение от него оригиналов видеозаписей интервью.

Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, с Гиркиным – 18 мая. Обе программы были записаны по Skype.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.