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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Испанский телеканал исправил карту с "российским" Крымом

Украинские СМИ 15 июня обратили внимание, что испанский телерадиовещатель RTVE опубликовал карту, на которой Крым обозначен как российская территория. 16 июня посольство Украины в Мадриде потребовало исправить ошибку.

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Джапарова сообщила, что испанский телеканал исправил ошибку с принадлежностью АР Крым
Джапарова сообщила, что испанский телеканал исправил ошибку с принадлежностью АР Крым
Фото: depositphotos.com

Испанская телерадиокомпания RTVE исправила карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Теперь полуостров обозначен тем же цветом, что и остальная часть Украины. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Испанский вещатель RTVE исправил географическую ошибку. Qırım bu Ukraina (Крым – это Украина. – "ГОРДОН")", – написала она.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10222341162426973

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

О публикации карты с "российским" Крымом на сайте RTVE 15 июня сообщило издание "Крым.Реалии". 16 июня Джапарова заявила, что посольство Украины в Мадриде направило в редакцию телеканала и МИД Испании письмо с требованием исправить ошибку.

Теги: Россия, Крым, Украина, Испания, аннексия, МИД Испании, посольство Украины, Эмине Джапарова
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