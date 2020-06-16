Испанский телеканал исправил карту с "российским" Крымом

Украинские СМИ 15 июня обратили внимание, что испанский телерадиовещатель RTVE опубликовал карту, на которой Крым обозначен как российская территория. 16 июня посольство Украины в Мадриде потребовало исправить ошибку.

Испанская телерадиокомпания RTVE исправила карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Теперь полуостров обозначен тем же цветом, что и остальная часть Украины. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Испанский вещатель RTVE исправил географическую ошибку. Qırım bu Ukraina (Крым – это Украина. – "ГОРДОН")", – написала она.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

О публикации карты с "российским" Крымом на сайте RTVE 15 июня сообщило издание "Крым.Реалии". 16 июня Джапарова заявила, что посольство Украины в Мадриде направило в редакцию телеканала и МИД Испании письмо с требованием исправить ошибку.