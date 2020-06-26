Крым и Кубань – это Украина. Адепты СССР лгут, когда рассказывают, что за времена Союза территория Украины выросла

Адепты СССР любят рассказывать миф, что за времена Союза территория Украины выросла. Особенно об этом любят говорить спикеры медведчуковских каналов и вечерних шоу.

Так вот, они нагло врут. Сейчас объясню почему.

Перед вами проект карты Украины, которую украинская делегация привезла на Парижскую конференцию в 1919 году.

Фото: Viktor Taran / Facebook

Украинская делегация настаивала, чтобы мир признал Украину именно в таких границах! Как видите, в состав УНР включены Крым, Кубань и некоторые районы Области Войска Донского и Слободской Украины.

Эти планы не были реализованы в связи с поражением сторонников украинской независимости в гражданской войне и оккупацией Украины войсками Польши, Чехии и большевистской России.

Поэтому каждый раз, когда адепты "совка" будут апеллировать к вам данным аргументом, вспоминая эту карту, смело им говорите: "Вы лжете! Из-за оккупации Украины российскими большевиками в 1919 году Украина существенно потеряла свои территории. Сейчас исторические земли Украины находятся под оккупацией России".

Но рано или поздно мы эти территории вернем. Потому что и Крым, и Кубань – это Украина.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора