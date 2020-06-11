Бывший пленник боевиков не может получить пенсию в Украине, потому что от него требуют документы, оставшиеся на оккупированной территории

Кто не знает, знакомьтесь: Сизонович Алексей Иванович, 64 года, патриот Украины, житель Луганской области, после начала войны проводил подрывную работу в тылу врага.

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Был задержан оккупантами, его пытали, вывезли в Россию, где приговорили к 12 годам заключения. Освобожден в рамках обмена пленными 7 сентября прошлого года. За свою деятельность награжден знаком "За службу государству".

Все последние месяцы после освобождения не может получить заслуженную пенсию от государства: его футболят между Минсоцполитики и Пенсионным фондом, требуя подтверждающие документы с оккупированной территории. Конечно, поехать он туда не в состоянии, потому что сразу окажется "на подвале" боевиков.

Замкнутый круг. И самое худшее, что он в нем не один такой...

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора