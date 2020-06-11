Клуб читателей
ГОРДОН
 
Олег Сенцов
Олег Сенцов

Украинский режиссер, бывший  политзаключенный.


все материалы автора

Бывший пленник боевиков не может получить пенсию в Украине, потому что от него требуют документы, оставшиеся на оккупированной территории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Кто не знает, знакомьтесь: Сизонович Алексей Иванович, 64 года, патриот Украины, житель Луганской области, после начала войны проводил подрывную работу в тылу врага.

Фото: Олег Сенцов / Facebook
Фото: Олег Сенцов / Facebook

Был задержан оккупантами, его пытали, вывезли в Россию, где приговорили к 12 годам заключения. Освобожден в рамках обмена пленными 7 сентября прошлого года. За свою деятельность награжден знаком "За службу государству".

Все последние месяцы после освобождения не может получить заслуженную пенсию от государства: его футболят между Минсоцполитики и Пенсионным фондом, требуя подтверждающие документы с оккупированной территории. Конечно, поехать он туда не в состоянии, потому что сразу окажется "на подвале" боевиков.

Замкнутый круг. И самое худшее, что он в нем не один такой...

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Донбасс, пенсии, боевики, Олег Сенцов, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов G
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS