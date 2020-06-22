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Путин заявил, что некоторые республики ушли из СССР с российскими землями

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал необходимость внесения поправок в конституцию РФ для обеспечения суверенитета страны на примере распада СССР.

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Путин: Выходила бы с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа
Путин: Выходила бы с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла 21 июня на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза некоторые республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель".

"При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то хотя бы уже тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа", – заявил российский президент.

Так он прокомментировал необходимость внесения поправок в конституцию РФ, которые, по его словам, необходимы для обеспечения суверенитета страны.

Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду.

В феврале 2014 года началось военное вторжение России на территорию АР Крым. 16 марта 2014-го там состоялся нелегитимный референдум, в ходе которого, по данным Москвы, более 96% участников проголосовали за вхождение в состав РФ.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации АР Крым Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Путин говорил, что полуостров Крым юридически всегда принадлежал России. По его мнению, всем "заинтересованным наблюдателям" нужно согласиться с присоединением этой территории к России и "с уважением" отнестись к решению жителей Крыма.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, изменения в Конституцию, суверенитет
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