ГОРДОН
 
 
МИР

Путин не исключил, что снова будет баллотироваться в президенты РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убежден в правильности предложенных поправок в конституцию России. По его мнению, их принятие необходимо для обеспечения суверенитета страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин сказал, что окончательно пока ничего не решил
Путин сказал, что окончательно пока ничего не решил
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что снова будет претендовать на пост главы государства в случае, если соответствующая поправка будет внесена в конституцию страны. Об этом он сообщил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который покажет телеканал "Россия-1" сегодня вечером, пишет ТАСС.

Путин сказал, что пока еще ничего не решил, однако такую возможность не исключил.

Он призвал российских чиновников не искать ему преемника сейчас, а заниматься своей работой.

Российский президент заявил, что убежден в правильности предложенных поправок в конституцию России. По его словам, действующий основной закон страны принимался в особый период, в условиях "острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами".

Путин считает, что сейчас внутриполитическая ситуация стабильна, но есть "другие вещи, связанные с нашим суверенитетом".

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, президент, изменения в Конституцию, суверенитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Ван Дамм в женском обличье". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова показала шпагат между автомобилями
"Ван Дамм в женском обличье". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова показала шпагат между автомобилями
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
Рыбак: Когда мне было 14 лет, мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда изменило нервную систему
Рыбак: Когда мне было 14 лет, мальчик ударил меня в живот так сильно, что это навсегда изменило нервную систему
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
"Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
  Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS