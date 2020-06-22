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Опрос: О распаде СССР больше всего жалеют избиратели Бойко, меньше всего – избиратели Порошенко

Половина украинцев не жалеют о распаде СССР, а треть – жалеют, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. При этом среди избирателей на пост президента больше всего жалеют о распаде СССР избиратели народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, а меньше всего – избиратели пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

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34,7% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда
34,7% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда
Фото: EPA

33,5% украинцев жалеют о распаде СССР, а 50,1% – не жалеют. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, результаты которого опубликованы 22 июня. 

16,4% респондентов не смогли ответить на вопрос. 

На западе Украины подавляющее большинство населения не сожалеет о распаде СССР (68,6% против 15,3%), в центре – соотношение 50,7% против 32,2%, на юге и востоке преобладают те, кто сожалеет о распаде советского государства: на юге 48,1% сожалеют, а 39,1% не сожалеют, на востоке – 49,3% и 34,6% соответственно. Отдельно социологи выделили Донбасс: там 41,5% сожалеют и 36,9% не сожалеют. 

Среди избирателей кандидатов на пост президента больше всего жалеют о распаде СССР избиратели народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко (81,5% жалеют и 9,7% не жалеют), меньше всего  избиратели пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко (3,8% против 88,2%). Среди избирателей действующего главы государства Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о распаде, а 28,7% жалеют. 

Среди избирателей партий социологи увидели похожие тенденции. Больше всего сожалеют о распаде СССР избиратели ОПЗЖ – 83,2% сожалеют, а 10,8% не сожалеют, меньше всего – среди избирателей "Европейской солидарности": 2% против 93,9%. Среди избирателей правящей партии "Слуга народа" 28,4% сожалеют, а 53,6% не сожалеют. 

34,7% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (в 2013 году таких было 47,6%), 27,9%  больше вреда, чем пользы (семь лет назад так отвечали 17,9%). 25,5% не смогли определиться, а 12% не ответили на вопрос. 

КМИС проводил опрос с 24 по 31 мая методом телефонного интервью с использованием компьютера среди совершеннолетнего населения Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Теги: Петр Порошенко, СССР, Донбасс, соцопрос, Юрий Бойко, независимость, Владимир Зеленский, КМИС, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность
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