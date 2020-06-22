У меня нет времени выбирать: доверять или не доверять Путину – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынужден вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться освобождения украинцев, удерживаемых в плену в России и на оккупированных территориях, а также возвращения захваченных регионов.

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail глава Украинского государства отметил, что у него "нет времени выбирать: доверять или не доверять Владимиру Путину".

Зеленский добавил, что главным итогом этих переговоров для него стало бы "возвращение всех наших украденных территорий".

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