Украинский конгрессный комитет Америки призвал команду Зеленского не разрушать имидж Украины

Политические назначенцы президента Украины Владимира Зеленского нацелены на чиновников и гражданских лидеров, которым удалось остановить падение экономики Украины после вторжения России и восстановить армию, считают в Украинском конгрессном комитете Америки.

УККА выступил с заявлением в связи с уголовными делами против Порошенко Фото: EPA

Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения, призвал власти Украины воздерживаться от попыток политически мотивированного преследования представителей бывшего руководства страны. Об этом говорится в заявлении УККА в связи с уголовным производством в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодняшняя Украина должна сосредоточиться на прогрессе страны и борьбе с внешним врагом, а не разрывать страну на части политической борьбой", – заявили в комитете.

В УККА подчеркнули, что "избирательное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе", и призвали украинское руководство "воздерживаться от любых попыток политизировать принцип верховенства права".

В заявлении также сказано, что уголовное преследование политиков, руководивших страной с 2014-го по 2019 год, не имеет ничего общего с преследованием чиновников времен Виктора Януковича.

"В отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и гражданские лидеры, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента [Владимира] Зеленского, руководили историческим возрождением национальной обороны Украины и остановили падение экономики после вторжения России. […] Бывшим лидерам Украины удалось убедить США предоставить Украине смертоносное оборонительное оружие и восстановить Вооруженные силы Украины, а также отечественную оборонную промышленность", – отметили в комитете.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности". 9 июня генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова заявляла, что пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве. Позже она сообщила о закрытии трех дел. В свою очередь, в ГБР сообщили об открытии еще одного производства.

18 июня Печерский районный суд Киева должен был избрать Порошенко меру пресечения в рамках уголовного производства о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Представители обвинения заявили, что будут просить отпустить Порошенко под личное обязательство. В заседании объявлен перерыв до 1 июля.