Законопроект Зеленского о поступлении выпускников с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании" для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

24 июня Верховная Рада зарегистрировала закопроект №3734, который предусматривает расширение возможностей для вступления в украинские вузы абитуриентов из ОРДЛО и Крыма без сдачи внешнего независимого оценивания.

Законопроект предложен президентом Украины Владимиром Зеленским, его статус на сайте парламента определен как неотложный.

"Законопроектом урегулирован вопрос участия в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в вузе высшего образования в пределах установленных квот приема в учреждения высшего образования (научных учреждений) Украины для детей военнослужащих, участников боевых действий, сотрудников Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, службы безопасности Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детей медицинских работников, умерших при исполнении обязанностей по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", – сказано в пояснительной записке законопроекта.

Законопроект направлен для рассмотрения в комитеты.

22 июня Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании" для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.