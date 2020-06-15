Кулеба о Донбассе: Борьба за мысли людей гораздо длительнее, чем за территории

Информационная война является длительным процессом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможность проведения местных выборов на оккупированном сегодня Донбассе.

Местные выборы на оккупированной сегодня территории Донбасса состоятся при условии, что это будет не "под дулами автоматов". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "Укринформу" в интервью, опубликованном 14 июня.

"Это будет зависеть от того, как будет развиваться минский процесс. Но никаких выборов под дулами автоматов не будет!" – сказал дипломат.

Журналист задал ему вопрос, будут ли иметь смысл выборы на территории, которые шесть лет были под оккупацией, учитывая, что общественное мнение подготовить не успеют.

"Если подходить к этому путем постоянного откладывания – на когда-то после чего-то, то я считаю, что мы тогда никуда не придем. Ведь информационная война – это бесконечно долгий процесс, и бороться за мнения людей мы будем еще очень долго. То есть борьба за мысли людей гораздо длительнее, чем за территории", – объяснил Кулеба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в конце октября 2020 года. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в октябре Украина хотела бы провести местные выборы и на временно оккупированных территориях, "но выборов под дулами автоматов не будет".