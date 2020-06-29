В оккупированном Крыму заблокировали доступ к 30 украинским сайтам

В оккупированном Крыму блокируют доступ к сайтам Меджлиса крымскотатарского народа, "Хизб ут-Тахрир", "Свидетелей Иеговы" и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Крымская правозащитная группа.

В Крыму заблокирован доступ к сайтам "Громадськое радіо", "Подробности", "ТСН" и другие Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму восемь провайдеров в семи населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Об этом 27 июня сообщила Крымская правозащитная группа по результатам мониторинга.

По данным правозащитников, эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Хизб ут-Тахрир", "Свидетелей Иеговы" и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, как минимум четыре украинских информационных сайта у этих провайдеров доступны только частично.

По состоянию на конец июня эти провайдеры не дают доступ минимум к 30 сайтам, свободно работающим на подконтрольной Украине территории: "Цензор.net", QHA, "Радио Хаят", "След.нет", "Информационное сопротивление", UAinfo, "5 канал", Blackseanews, "Фокус", "Главком", "Главное", "Громадське радіо", "Центр журналистских расследований", "Левый берег", "Подробности", "Стрічка", "ТонеТо", "ТСН", "Депо", "Обозреватель", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Укринформ", "Зеркало недели", а также сайтам социальных сетей Linkedin и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства реинтеграции ВОТ Украины и сайт организации "Хизб ут-Тахрир".

Сайт “Апостроф” блокируют семь провайдеров из восьми. У четырех провайдеров из восьми недоступен сайт общественного объединения "Крымская солидарность". Cайт АТР блокируют два провайдера. Сайт прокуратуры Крыма недоступен у одного провайдера из списка.

"По сравнению с мониторингом, проведенным КПГ в марте 2020 года, количество заблокированных сайтов увеличилось. В марте к сайту "Информационного сопротивления" доступ блокировали два провайдера, а сейчас он недоступен у всех проверенных провайдеров. После смены доменного имени сайт “Громадське радіо” был доступен у всех провайдеров Крыма в течение нескольких месяцев. Однако сейчас этот сайт вновь заблокирован всеми провайдерами и по новому доменному имени. Сайты "Подробности" и "ТСН" и онлайн-издание "Обозреватель"в марте также были доступны у всех провайдеров, теперь доступ к ним полностью заблокирован", – отмечают правозащитники.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.