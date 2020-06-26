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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму оштрафовал жену крымского татарина за записку "Ты нужен мне, как воздух"

"Бахчисарайский мировой суд" в оккупированном Крыму оштрафовал жену фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова Айше после того, как она показала издалека мужу записку.

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Админпротокол по поводу записки составил судебный пристав
Админпротокол по поводу записки составил судебный пристав
Фото: Ґрати / Facebook

"Бахчисарайский мировой суд" в оккупированном Россией Крыму оштрафовал Айше Асанову, жену фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", крымского татарина Марлена Асанова, на 500 руб. (около 190 грн) за показанную в суде записку с надписью "Ты нужен мне, как воздух".

Об этом 25 июня со ссылкой на присутствовавших в "суде" правозащитников проинформировал проект "Ґрати".

Инцидент с запиской произошел на одном из заседаний в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Показанную Асанову записку заметил судебный пристав, который решил, что Асанова держит плакат, и составил в отношении нее протокол по ч. 2 ст. 17 (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава) Кодекса об административных правонарушениях РФ.

На первом заседании по этому делу, которое состоялось 2 июня, "мировой судья" согласился вызвать в Крым и допросить судебного пристава.

"Однако тот не явился, и на сегодняшнем заседании судья отказался доставить его приводом, а также выслушать по видеосвязи. Вечером судья признал Асанову виновной и назначил ей штраф. Защита крымчанки собирается обжаловать решение суда", – пишут "Ґрати".

Асанов был в числе шести крымских татар, которых в октябре 2017 года в Бахчисарае задержали российские силовики. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы еще два человека. Все они – активисты "Крымской солидарности" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участиии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, штраф, Хизб ут-Тахрир, судья, суд
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