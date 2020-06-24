КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ Short News

В Крыму задержанного по делу "Хизб ут-Тахрир" гражданского журналиста на месяц поместили в психиатрическую больницу

Гражданского журналиста Руслана Сулейманова, арестованного по симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир", поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы. В течение месяца крымский татарин будет проходить принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом организации "Крымская солидарность" сообщил отец политзаключенного Сервер Сулейманов. "Я узнал, что Руслан в психиатрической больнице, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум своим сыновьям – Эскендеру и Руслану. Они оба арестованы и сидят в одном изоляторе сейчас. Но для Руслана у меня передачу не приняли и сказали, что он на месяц отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу", – рассказал Сулейманов. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1161615347539253

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