В Крыму задержанного по делу "Хизб ут-Тахрир" гражданского журналиста на месяц поместили в психиатрическую больницу

Об этом организации "Крымская солидарность" сообщил отец политзаключенного Сервер Сулейманов.
"Я узнал, что Руслан в психиатрической больнице, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум своим сыновьям – Эскендеру и Руслану. Они оба арестованы и сидят в одном изоляторе сейчас. Но для Руслана у меня передачу не приняли и сказали, что он на месяц отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу", – рассказал Сулейманов.
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